Salaire mirobolant de Philippe Lacheau sur Prime

«LOL: qui rit, sort» : Salaire mirobolant de Philippe Lacheau dans le jeu de Prime

«C’est une émission avec des moyens exceptionnels. Le salaire de Philippe Lacheau, c’est plus d’un million d’euros. Le salaire des participants, c’est entre 50’000 et 250’000 euros selon la notoriété», a affirmé le chroniqueur, précisant que Jean Dujardin et Valérie Lemercier avaient décliné ce même montant pour animer ce programme humoristique. Selon Guillaume Genton encore, ce «budget colossal» s’explique par le concept même de «LOL: qui rit, sort»: «Le tournage est très court parce que réunir toutes ces personnalités est un exploit. Ça ne dure que six heures pour une saison. Le rendu est exceptionnel». Une trentaine de caméras seraient nécessaires au tournage.