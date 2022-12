Bilan des négociations : Salaires à la hausse mais rarement assez pour contrer l’inflation

De grandes différences ont été constatées selon les secteurs. Les plus grands gagnants sont les personnes travaillant dans l’hôtellerie ou la restauration. Pour beaucoup d’entre elles, les hausses de salaire seront même plus fortes que l’inflation, ce qui leur octroiera une hausse du «salaire réel». Partout ailleurs, on oscille entre la compensation partielle et la disette. Notons tout de suite que les constats des syndicats ne concernent que les secteurs dans lesquels ils ont mené des négociations et que, pour beaucoup de salariés, les décisions se sont faites hors du cadre des discussions syndicales.