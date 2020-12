Suisse : Salaires effectifs et minimaux en hausse de 0,9% et 0,7%

Selon une enquête de l’OFS, les partenaires des principales CCT de Suisse ont convenu pour cette année d’une augmentation nominale des salaires.

Dans le cadre des CCT comptant au moins 1500 personnes assujetties, les partenaires sociaux se sont accordés sur une hausse nominale des salaires effectifs de 0,9% en moyenne, contre 1,1% un an plus tôt. «En tenant compte des prévisions de renchérissement pour 2020 (-0,7%), les salaires réels dans le domaine conventionnel devraient augmenter de 1,6% cette année», soulignent les auteurs de l’étude.

Les accords sur les salaires effectifs touchent quelque 632’000 personnes. L’augmentation a été légèrement plus marquée dans le secteur secondaire (+1,0%) que dans le tertiaire (+0,9%). Tout en haut de l’échelle figurent les branches Transports et entreposage (+1,4%) et Construction (+1,1%), alors qu’à l'autre extrémité, les salaires effectifs ont stagné dans les administrations publiques.

1,6 million de travailleurs sous CCT

La hausse la plus marquée a été celle enregistrée par les activités de services administratifs et de soutien (+1,2%), suivis par l’industrie manufacturière (+1,1%), alors que les sous-indices Commerce, réparation d’automobiles et de motocycles et Santé humaine et action sociale se sont partagé la lanterne rouge, avec une augmentation de seulement 0,2%.