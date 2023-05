Salaires: les employés de Genève Aéroport en colère

1 / 2 Des employés, dont certains étaient en congé, sont venus manifester en uniforme ou en civil. leo/ 20 min Les agents de surveillance faisaient partie du personnel mobilisé leo/20 min

Mobilisation syndicale et grève du zèle ce jeudi matin, à Cointrin. De 8h à 10h, une centaine de personnes, employées directement par Genève Aéroport, se sont réunies devant le terminal principal. Parmi elles, du personnel de la sécurité, des ambulanciers, ou encore des pompiers.

En parallèle, certains de leurs collègues, dans l’enceinte de la plateforme, ont travaillé «au ralenti», a relaté un agent de surveillance. «Des passagers sont malheureusement lésés, par la faute de la direction», a déploré un autre.

«Ce projet doit finir à la poubelle»



Motif de leur colère: un projet de réforme salariale qui, selon eux, les pénaliserait fortement. Celui-ci prévoirait notamment de geler toute hausse salariale au bon vouloir de la hiérarchie, d’inclure les primes de performance dans le salaire, ou encore de raccourcir le délai de congé sauf pour les cadres, selon le Syndicat des services publics (SSP).

Un plan de refonte, qui a été refusé à l’unanimité par 300 employés la semaine dernière, lors d’une assemblée du personnel, et qualifié jeudi devant les manifestants de fallacieux, incohérent et provocant, par Jamshid Pouranpir, secrétaire syndical du SSP. «La direction veut rapprocher vos conditions de travail de celles du privé, a-t-il dénoncé, micro en main. L’aéroport est une entreprise de droit public, ce n’est pas acceptable. L’attaque est inouïe et mérite une mobilisation sur la durée. Ce projet de réforme doit finir à la poubelle.»

«Ce qu’ils proposent est impensable»



«Cela fait 22 ans que je travaille, et on me dit que cette expérience ne vaudra que cinq ans, a expliqué Dena, qui oeuvre au contrôle passagers. C’est frustrant et choquant. On a accepté pendant le Covid de ne pas toucher de prime, par solidarité avec la direction générale. Maintenant, on veut être entendus.» Selon Sven, employé depuis dix ans comme agent de surveillance et délégué syndical, «on donne des miettes aux petits employés, tandis que les hauts cadres se partagent le gâteau, a-t-il fustigé. On a voulu discuter mais ça ne marche pas.»



Pour Sandrine, ambulancière depuis 14 ans, «ce qu’ils proposent est impensable. On devrait dire oui avant de connaître les conditions. Quand on signe un contrat, on connaît le salaire, mais là, c’est le contraire.» Pompier depuis 35 ans, Yvan a quant à lui pointé «l’absence d’informations, un manque de considération, et un flou par rapport à l’avenir»: «Il n’y a aucune garantie que nos salaires soient les mêmes d’ici deux ou trois ans. Et tant qu’on n’a pas de réponses à nos questions, on se mobilisera.»

Nouvelle manif’ prévue



Car, jeudi, il s’agissait en effet d’une première étape. Les employés présents ont décidé de tenir une nouvelle manifestation qui se veut massive lundi, entre 12h et 14h: «Par ces actions, le personnel veut donner un avertissement à la direction. Le mouvement va se durcir si la direction ne change pas ses plans», a prévenu Jamshid Pouranpir.

Selon Genève Aéroport, aucun retard de vol n’a été observé en lien avec le mouvement social, «mais on a constaté un ralentissement au niveau des contrôles de sûreté.»