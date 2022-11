France : Salarié à Marseille, il cultivait en réalité du cannabis en Espagne

Ses supérieurs hiérarchiques couvraient ses absences et ont été condamnés à 2000 euros d’amende chacun. Rien n’indique qu’ils aient été forcés à le faire.

Officiellement, Rachid Ziani travaillait au Service d’assainissement Marseille Métropole. Dans les faits, il cultivait du cannabis et gérait une discothèque en Espagne. Lundi, les deux supérieurs hiérarchiques qui couvraient ses absences ont été condamnés pour faux par le tribunal correctionnel de Marseille. Les deux cadres se sont vu infliger une amende de 2000 euros.

Rachid Ziani, 60 ans, électromécanicien entré en 1986 au SERAMM (groupe Suez), a pour sa part été condamné à six mois d’emprisonnement ferme pour recel de faux ainsi qu’à verser 9000 euros de dommages et intérêts à son ancien employeur. Condamné à douze ans de prison en juillet 2018, pour avoir fourni en cannabis un important point de vente d’une cité marseillaise, il est déjà derrière les barreaux. D’où un mandat de dépôt différé pour cette nouvelle peine.

31 jours d’absence sur 36

C’est l’enquête sur ce dossier qui avait révélé que Rachid Ziani était pointé présent sur son lieu de travail, à Marseille, alors même qu’il se trouvait à plus de 400 km. En invalidité, il était en mi-temps thérapeutique avec un salaire net de 800 euros par mois et n’avait pas le droit de conduire. Durant l’enquête, son chef d’équipe avait confirmé qu’il «zappait totalement» cet employé et «ne comptait pas sur lui pour que le travail soit fait en atelier». Mais rien n’a permis de démontrer une quelconque menace ou rétribution pour forcer la main à ses supérieurs.