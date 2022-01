États-Unis - Sale coup pour une chaîne pro-Trump en pleine ascension

Fake news

Mi-novembre 2020, la présentatrice d’OAN Christina Bobb assurait par exemple que les démocrates avaient «préparé un coup d’État contre le président des États-Unis». Donald Trump lui-même avait invité ses supporters à se tourner vers OAN et Newsmax et de plus en plus de personnalités républicaines de premier plan acceptent des invitations sur ces deux antennes.