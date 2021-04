Basketball - Sale soirée pour les Hawks et Capela à Detroit

Jerami Grant passe l’épaule devant Clint Capela à la Little Caesars Arena.

Il y a des soirées comme ça. En déplacement du côté de Detroit, les Hawks et Clint Capela sont tombés (86-100) en inscrivant leur plus petit nombre de points de la saison. Et face à la défense rugueuse des Pistons, Atlanta a terminé la partie avec des pourcentages faméliques (38,8% à 2 points, 14,8% à 3 points).