Suisse : Sale temps pour les volailles à cause de la grippe aviaire

Depuis quelque temps, le virus de la grippe aviaire est présent dans une grande partie de l’Europe , accroissant le risque que des oiseaux sauvages introduisent l’épizootie en Suisse. La semaine dernière, le canton de Zurich a annoncé les deux premiers cas de la maladie, recensés à Seuzach. Compte tenu des risques, l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) ordonne des mesures préventives applicables dans toute la Suisse. L’objectif principal est d’éviter tout contact entre les oiseaux sauvages et les volailles domestiques.

À compter du lundi 28 novembre 2022, tous les détenteurs de volailles de Suisse ne pourront les laisser sortir que dans des zones à l’abri des oiseaux sauvages, en protégeant les aires de sortie et les bassins et en installant des clôtures ou des filets à mailles serrées. Il faudra également séparer les poules des oies et des canards. De plus, l’accès aux poulaillers devra être limité. Ces mesures, qui s’appliquent à tous les détenteurs de volailles, même amateurs, seront en vigueur au moins jusqu’au 15 février 2023.