Football : Sale week-end pour le FC Barcelone

Les Blaugrana, qui ont été battus 3-1 par le Real Madrid lors du clasico, déplore en plus la blessure de Philippe Coutinho, très incertain pour le choc contre la Juventus mercredi.

Revenu en Catalogne cet été après un prêt d’un an au Bayern Munich, Coutinho a participé à six rencontres (cinq en Liga et une en Ligue des Champions mardi face à Ferencvaros) depuis le début de saison, et a marqué deux buts.