Riddes (VS): Salle comble pour une pièce jugée «blasphématoire» par Ecône 

La salle a fait le plein lors de la représentation de Sœur Marie-Thérèse de Batignolles, vendredi soir à Riddes (VS).

Administrateur culturel de la commune de Riddes (VS), Arnaud Favre se dit «très satisfait et soulagé». Les extrémistes d’Ecône qui menaçaient de perturber le déroulement du spectacle «Sœur Marie-Thérèse des Batignolles», prévu vendredi soir dans la salle communale, ont brillé par leur absence. Estimant «blasphématoire» le fait de jouer cette pièce le vendredi saint dans leur fief de Riddes, les extrémistes catholiques d’Ecône avaient crié à la provocation.

Ce qui est certain, c’est que la polémique a servi à attirer davantage de public que les organisateurs en espéraient. «La vente de billets à la dernière minute a explosé. Des spectateurs sont même venus de pays voisins, notamment de la France, pour nous soutenir. C’est une très agréable surprise», salue Arnaud Favre.

Les autorités communales aussi sont soulagées. «La semaine a été très longue et nous avons été très sollicités par les médias. Finalement, tout s’est bien passé. Maintenant, je vais aller skier», a réagi Christel Duc, présidente de la commune de Riddes.

De la BD à la scène, Sœur Marie-Thérèse est fidèle à elle-même. Plus en chair qu’en os, la truculente nonne clope, boit, adopte des accents jubilatoires. Et, quand rien ne va plus, il lui arrive aussi de cogner.