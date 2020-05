Actualisé 11.05.2020 à 07:40

Coronavirus

La Suisse entame lundi son déconfinement

Les salles de classe et les restaurants rouvrent leurs portes ce lundi. Mais les rassemblements de plus de cinq personnes restent interdits jusqu'au 8 juin.

1 / 51 Pour Nicolas Bideau, le directeur de Présence suisse, l'épidémie de Covid-19 a renforcé l'image de la Suisse à l'étranger. (Samedi 9 mai 2020) Keystone L'administration fédérale des douanes rouvre une quinzaine de passages frontières la semaine prochaine, suite à l'assouplissement des restrictions d'entrée en Suisse. (8 mai 2020) Keystone Les personnes vulnérables pourront à nouveau profiter d'une longue balade ou aller faire leurs courses à condition d'être prudentes dès lundi. (Vendredi 8 mai 2020) Keystone

La deuxième étape du déconfinement en vue de sortir de la crise du Covid-19 débute lundi. Les enfants peuvent reprendre le chemin de l'école, les adultes celui des restaurants et autres commerces. Les mesures d'éloignement social et d'hygiène restent d'actualité et gardent toute leur importance.

Les assouplissements s'accompagnent de plans de protection. Selon la branche, il peut s'agir d'une recommandation ou d'une obligation de porter un masque. Les personnes vulnérables doivent continuer de rester à la maison.

Les élèves devront rester à 2 mètres de leur enseignant, mais n'auront pas à respecter cette distance entre eux, une différence qui fait bondir dans certaines chaumières.

Groupes restreints

Un principe se détache: les enfants recommenceront l'école par petits groupes durant deux semaines, soit le matin, soit l'après-midi à Genève et à Neuchâtel, ou un jour sur deux dans les cantons de Vaud et du Jura.

Dans le canton de Fribourg aussi, les élèves du primaire seront scolarisés en groupes restreints jusqu'à l'Ascension. Mais ceux du cycle d'orientation reprendront à partir du 2 juin les cours en présentiel, le temps que l'offre des transports revienne à la normale.

Dans le Valais romand, la reprise de l'école obligatoire aura lieu de manière progressive, également sous la forme de demi-classe. Un retour à la normale est prévu dès le 18 mai au niveau primaire et après quatre semaines au niveau secondaire I.

Les solutions envisagées outre-Sarine pour la reprise de l'école obligatoire varient. Certains cantons privilégient un retour radical.

Les étudiants doivent, eux, prendre leur mal en patience. Même si l'enseignement présentiel limité à cinq personnes est de nouveau autorisé aux niveaux secondaire II, tertiaire et dans les autres établissements de formation, ces écoles rouvriront leurs portes le 8 juin.

Pas obligé de laisser ses coordonnées

Dès lundi, les restaurants pourront de nouveau accueillir leurs clients à condition que chaque table ne compte que quatre personnes ou des parents avec leurs enfants. Et pas question de placer deux nouveaux clients à une table occupée par deux personnes seulement. Les clients devront tous être assis et les tables espacées de 2 mètres ou isolées avec un élément de séparation. Il faudra consommer assis.

En revanche il ne sera pas obligatoire de laisser ses coordonnées pour permettre le traçage des contacts. Cela se fera sur une base volontaire, a précisé vendredi le Conseil fédéral.

Le personnel doit être exposé le moins possible. Si la distance de 2 mètres ne peut pas être respectée, et ce même pendant une courte durée seulement, le port du masque d'hygiène ou d'une visière de protection est vivement recommandé, mais il n'est pas obligatoire.

Acheter des pantalons ou des chaussures sera aussi de nouveau possible. Les vêtements ne sont généralement pas considérés comme des porteurs du virus et ne seront pas désinfectés. Quant aux magasins de chaussures, ils ne devront insérer les chaussettes d'essayage qu'une seule fois et les laver ensuite.

Muscles et neurones

Musées, bibliothèques et archives seront aussi de nouveau ouverts dès lundi. Les salles de lecture resteront cependant inaccessibles.

Celles et ceux qui préféreraient plutôt se défouler pourront de nouveau pratiquer le sport de masse. Ils ne devront toutefois pas être plus de cinq et renoncer aux matches. Les sportifs professionnels sont logés à la même enseigne. Tous peuvent de nouveau profiter des installations sportives.

Les leçons de conduite pourront elles aussi reprendre, a indiqué à Keystone-ATS le directeur de la Fédération romande des écoles de conduite. Des mesures de protection ainsi que le matériel nécessaire (masques, désinfectant pour les mains et pour le véhicule) sont en cours de distribution. Les cours de théorie pourront également reprendre avec un nombre de participants limité à quatre.

Enfin, la cadence horaire des transports publics est renforcée. Les CFF et CarPostal ont présenté fin avril leurs recommandations pour se protéger dans les transports publics. Ils misent sur la responsabilité individuelle et la solidarité. Le personnel de transport incitera les passagers à respecter six règles. Le port du masque est préconisé dans certaines situations.

Zoo et théâtre en juin

Le Conseil fédéral a annoncé le 16 avril vouloir sortir de la crise en trois étapes. La première, le 27 avril, a permis aux coiffeurs, physiothérapeutes, jardineries, crèches et autres prestataires de services à rouvrir leurs portes.

La dernière étape est prévue le 8 juin. Les rassemblements de plus de cinq personnes seront alors autorisés. Il sera possible de retourner au théâtre, au cinéma ou dans les jardins zoologiques et botaniques, de se rendre à la piscine, de suivre un office religieux ou de prendre une remontée mécanique.

Les contrôles aux frontières seront assouplis le 1er juin. Dans l'intervalle, quinze nouveaux postes frontières seront ouverts dans toute la Suisse ce lundi. (nxp/ats)