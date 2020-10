Suisse : Salles de concerts et festivals veulent des aides urgentes

Les nouvelles mesures pour freiner le Covid-19 mettent en péril tout l’écosystème, dénoncent les lieux culturels. Ils réclament des compensations financières.

Les salles de concerts et festivals de musiques actuelles sont plus inquiets que jamais en regard des nouvelles mesures liées à la pandémie de coronavirus. Les restrictions imposées par les autorités doivent être compensées par des aides financières urgentes afin d’éviter la mise en péril de tout un écosystème, clament-ils.

Les mesures annoncées la semaine dernière par les cantons romands «ont fait l’effet d’une douche froide» pour bon nombre de lieux et d’organisateurs d’événements culturels, notent dans un communiqué lundi les membres PETZI. La fédération rassemble une quarantaine de salles de concerts et une soixantaine de festivals en Suisse romande, avec au total plus de 1500 employés et de 9800 bénévoles.