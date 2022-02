Football féminin - Sally Julini et Ramona Bachmann buteuses en Ligue 1

Le soleil de Marbella a fait du bien aux joueuses de l’équipe nationale qui évoluent dans le championnat français: Sally Julini et Ramona Bachmann ont toutes deux fait trembler les filets ce week-end. Prêtée par l’Olympique lyonnais à Guingamp cet hiver, la Genevoise de 19 ans a marqué son premier but sous ses nouvelles couleurs. Entrée en jeu à la 38e minute après un début de match catastrophique de son équipe, elle a trouvé la faille à la 42e sur penalty lors de la défaite 2-5 contre le Paris FC d’Eseosa Aigbogun et Coumba Sow. Les Bretonnes étaient déjà menées 0-4 après 37 minutes. Pour Julini, il s’agit du 2e but de sa carrière en Ligue 1, puisqu’elle avait déjà marqué avec l’OL cet automne.