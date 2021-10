Livres : Sally Rooney ne veut pas de traduction par une maison d’édition pro-israélienne

L’autrice irlandaise a toutefois précisé que «ce serait un honneur» que son troisième livre, «Beautiful World, Where Are You», soit traduit en hébreu.

Sally Rooney a écrit «Normal People», qui s’est vendu à plus d’un million d’exemplaires et dont l’adaptation en série a été primée aux Golden Globes.

Sally Rooney a précisé que «ce serait un honneur» que son troisième livre, «Beautiful World, Where Are You», soit traduit en hébreu. «Mais pour le moment, j’ai choisi de ne pas vendre ces droits de traduction à une maison d’édition basée en Israël», a-t-elle ajouté. Cette décision a suscité de vives réactions, notamment dans la communauté juive.

Boycott

Ses deux précédents livres, «Conversations entre amis» et «Normal People» – qui s’est vendu à plus d’un million d’exemplaires et dont l’adaptation en série a été primée aux Golden Globes- ont eux été traduits en hébreu. Publié en septembre, «Beautiful World, Where Are You» est rapidement devenu un best-seller au Royaume-Uni et en Irlande.