Littérature : Salman Rushdie dévoile un extrait de son prochain roman

Quatre mois après avoir été grièvement blessé dans une attaque au couteau, l’écrivain britannique a dévoilé lundi dans le The New Yorker un extrait de son prochain roman.

C’est la première fois depuis le 9 août que Salman Rushdie s’exprime sur Twitter. Il l’avait fait il y a quatre mois pour annoncer justement la sortie de son roman en février 2023. Trois jours plus tard, le 12 août, lors d’une conférence à Chautauqua, dans le nord-ouest de l’État de New York tout près du Grand Lac Erié, l’auteur mondialement célèbre des «Versets sataniques» avait été très grièvement blessé lors d’une attaque au couteau perpétrée par un jeune homme qui s’était jeté sur lui alors qu’il s’apprêtait à prendre la parole.

L’écrivain britannique né en Inde et âgé de 75 ans fut immédiatement hospitalisé, opéré et soigné aux États-Unis, mais a perdu la vue d’un œil et l’usage d’une main, avait annoncé en octobre son agent Andrew Wylie. Le principal suspect, Hadi Matar, Américain d’origine libanaise de 24 ans, avait été arrêté immédiatement après les faits et a plaidé non coupable lors des auditions préliminaires à son procès en août devant un tribunal de Mayville, dans le nord-ouest de l’État de New York.