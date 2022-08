Etats-Unis : Salman Rushdie «sur la voie du rétablissement», selon son agent

Il n’est plus sous assistance respiratoire et «la voie du rétablissement a commencé», a indiqué Andrew Wylie dans un communiqué transmis notamment au Washington Post. «Les blessures sont graves, mais son état évolue dans la bonne direction», a ajouté l’agent de l’auteur des «Versets sataniques» poignardé vendredi au centre culturel de Chautauqua (Etat de New York) au cou et à l’abdomen.