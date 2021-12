2 bébés placés dans une baignoire survivent à une tornade aux USA

Tornades aux USA : «Salut, bébé!»: en plein chaos, un sauvetage miraculeux

Avant le passage d’une tornade meurtrière dans le Kentucky, une Américaine a caché ses deux petits-fils dans sa baignoire. Ils ont été retrouvés sains et saufs parmi les décombres.

Clara Lutz était en train de s’occuper de ses deux petits-fils de respectivement 15 mois et 3 mois quand une violente tornade s’est approchée de sa maison du comté de Hopkins (Kentucky), le 10 décembre dernier. En catastrophe, l’Américaine a placé les deux bébés dans sa baignoire avec une couverture, un oreiller et une bible. Un bon réflexe, car les baignoires sont considérées comme l’un des lieux les plus solides dans un logement.