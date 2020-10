Italie : Salvini devant la justice pour «séquestration» de migrants

L’ancien ministre de l’Intérieur italien comparaît samedi devant un juge en Sicile. Il est accusé d’avoir empêché le débarquement de réfugiés sauvés en mer. Il encourt 15 ans de prison.

Matteo Salvini est poursuivi pour «abus de pouvoir et séquestration de personnes» pour avoir bloqué pendant l’été 2019 durant plusieurs jours 116 migrants à bord d’un navire des gardes-côtes italiens, le Gregoretti. Des migrants avaient pu être évacués pour raisons médicales mais 116 autres étaient restés sur le navire près d’une semaine, faute d’autorisation de débarquer de M. Salvini, alors ministre de l’Intérieur d’un gouvernement formé par la Ligue (son parti d’extrême-droite) et les anti-système du Mouvement 5 Etoiles (M5S).

En février dernier, le Sénat avait voté la levée de son immunité, ouvrant la voie aux poursuites. Matteo Salvini, bouillonnant quadragénaire connu pour ses écarts de langage, avait alors crânement défendu sa politique. «Je plaiderai coupable d’avoir défendu l’Italie et les Italiens», a-t-il récemment dit devant ses supporteurs. Et mercredi sur son compte Twitter il a assuré qu’il irait au procès «la conscience tranquille, avec l’orgueil d’avoir défendu l’honneur de l’Italie».

Dans le système judiciaire italien, le procès proprement dit ne commence qu’à l’issue d’une audience préliminaire devant un magistrat au cours de laquelle le parquet et la défense exposent leurs arguments devant un juge qui décide sur le renvoi en justice, ou non, du mis en cause. Le parquet peut demander de classer l’affaire sans suite mais le juge peut ne pas en tenir compte et obliger le ministère public à formuler une accusation. A l’issue de deux-trois audiences, dont les dates n’ont pas été fixées, le juge devrait prendre sa décision, selon les médias.