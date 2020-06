Italie

Salvini et la droite défient le gouvernement dans la rue

Le chef de la Ligue a pris la tête d’une manifestation mardi à Rome pour prendre la défense des «travailleurs italiens oubliés».

Derrière Matteo Salvini (à dr.), droite et extrême droite sont unies.

Des milliers de personnes malgré l’interdiction de rassemblements d’ampleur, des distances sociales non respectées et des masques parfois baissés... Les leaders de l’opposition d’extrême droite en Italie, dont le chef de la Ligue Matteo Salvini, ont mobilisé leurs fidèles mardi à Rome pour faire entendre la voix de ceux «qui ne renoncent pas» et réclamer la démission du gouvernement.