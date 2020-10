Italie : Salvini jugé pour avoir empêché le débarquement de migrants sauvés en mer

En 2019, l’ex-ministre de l’intérieur italien avait bloqué durant plusieurs jours 116 migrants sur un navire des garde-côtes. Il encourt jusqu’à 15 jours de prison.

Le chef de la «Lega» est poursuivi des chefs d’«abus de pouvoir et séquestration de personnes» pour avoir bloqué pendant l’été 2019 durant plusieurs jours 116 migrants à bord d’un navire des gardes-côtes italiens, le Gregoretti.

Des migrants avaient pu être évacués pour raisons médicales mais 116 autres étaient restés sur le navire près d’une semaine, faute d’autorisation de débarquer de Matteo Salvini, alors ministre de l’Intérieur d’un gouvernement formé par la Ligue (son parti d’extrême droite) et les antisystème du Mouvement 5 Étoiles (M5S).

Les sénateurs italiens ont levé son immunité parlementaire et il encourt jusqu’à 15 ans de prison mais l’audience de samedi est de pure forme et l’issue du processus judiciaire reste incertaine. Pour Matteo Salvini, la justice se substitue à la voix populaire.

Arrivé en Sicile deux jours avant les débats, il s’est déclaré jeudi «absolument serein» et dit avoir préparé «un beau costume» pour l’audience.

«Je préférerais que les juges se consacrent à capturer les mafieux et les délinquants», a-t-il lancé devant ses supporteurs sur l’île qui a vu prospérer l’organisation criminelle Cosa Nostra, et où arrivent chaque année par la mer des milliers de migrants partis d’Afrique du Nord. «Ce sont les Italiens, aux prochaines élections, qui diront si Salvini a bien ou mal agi», a-t-il ajouté.

Dans le système judiciaire italien, le procès proprement dit ne commence qu’à l’issue d’une audience préliminaire devant un magistrat au cours de laquelle le parquet et la défense exposent leurs arguments devant un juge, qui décide sur le renvoi en justice, ou non, du mis en cause.