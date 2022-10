Sam Smith a reçu un pénis géant d’Ed Sheeran

Cadeau : Sam Smith a aussi reçu un pénis géant d’Ed Sheeran

Vianney, avec qui Ed Sheeran vient de sortir un titre , est averti. Lorsque la star britannique a un coup de cœur pour un autre artiste, il lui offre un cadeau. Et pas n’importe lequel: une statue géante d’un pénis. Après Elton John , c’est Sam Smith qui a eu la surprise de recevoir de la part de son pote une sculpture osée, dont on ne connaît pas le modèle.

Le chanteur londonien a raconté l’anecdote sur le plateau de «The Kelly Clarkson Show», mardi 11 octobre 2022. «J’ai cru à une blague. C’est un pénis en marbre de 1 m 90, il pèse 2 tonnes. Il me faut une grue pour le faire entrer dans la maison», a-t-il confié à l’animatrice et chanteuse, écroulée de rire.

Plus sérieusement, celui qui cumule plusieurs milliards de vues sur YouTube avec ses clips «I’m Not The Only One», «Too Good At Goodbyes» ou encore «Stay With Me», a expliqué qu’il pensait transformer l’œuvre d’art en fontaine. Il pense la baptiser duc de Hastings, en référence au personnage de «La chronique des Bridgerton» incarné par Regé-Jean Page.