À 28 ans, Sam Smith se pose beaucoup de questions sur son avenir. Après sa rupture avec l’acteur américain Brandon Flynn, en juin 2018, l’artiste, qui se définit comme non-binaire, n’a pas retrouvé de compagnon pour vivre une relation stable. Et cette situation commence à peser sur son moral. «Je vais me bouger le cul pour me chercher un petit ami, mais je ne trouve absolument personne à Londres. Cela fait presque trois ans que ça dure et c’est très fatiguant», a confié la star britannique dans une interview accordée à Zane Lowe pour Apple Music.