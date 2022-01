Dakar 2022 : Sam Sunderland triomphe en moto

Le motard britannique s’est adjugé pour la deuxième fois le Dakar, vendredi à Jeddah. Sunderland s’était déjà imposé en 2017.

Il devance le Chilien Pablo Quintanilla (Honda) et l’Autrichien Matthias Walkner (KTM). Le Français Adrien Van Beveren (Yamaha) termine au pied du podium.

Premier motard britannique vainqueur du Dakar, Sunderland avait déjà failli doubler la mise en 2019, mais il avait terminé 3e derrière ses coéquipiers Toby Price et Matthias Walkner, et encore en 2021, quand il avait de nouveau fini 3e dans le sillage de Kevin Benavides et Ricky Brabec.