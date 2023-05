Canton de Berne: Samedi, le Bikepark de Valbirse démarre l’aventure

Les coups du sort donnent parfois lieu à de beaux projets. En 2020, confrontée au manque de neige et à la nécessité d’entreprendre de coûteux travaux d’entretien, la commune de Valbirse (BE) a décidé de fermer le téléski de l'Orval. Mais trois ans plus tard, le site est en pleine effervescence: samedi 29 avril, dès 9h, le public est attendu pour l’inauguration d’un Bikepark.