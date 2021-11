Tennis – Sampras considère Djokovic comme le plus grand de tous les temps

Tennis : Sampras: «Djokovic est le meilleur joueur de tous les temps»

Pour l’Américain, ancien No 1 mondial, il ne fait désormais aucun doute que le Serbe est le joueur qui a le plus marqué l’histoire du tennis.

En marge du Masters de fin d’année à Turin, Novak Djokovic a été honoré en début de semaine avec son septième trophée de No 1 mondial de fin de saison, un record qu’il est désormais le seul à détenir. Avec ce nouveau trophée, le Serbe efface désormais l’Américain Pete Sampras au nombre de saisons terminées au premier rang mondial et cimente un peu plus son statut de «GOAT» (plus grand de tous les temps) dans le tennis masculin.

«On ne verra plus cela»

D’ailleurs, aux yeux de Sampras lui-même, Novak Djokovic est désormais sans rival dans l’histoire du tennis. «J’ai été LE gars pendant toutes ces années, et Novak l’a été encore plus, a déclaré Pete Sampras sur le site de l’ATP. Je pense qu'il a été plus régulier, qu'il a gagné plus d'événements, qu'il a obtenu plus de titres majeurs. Je pourrais continuer à parler de sa carrière, je ne pense pas qu’on ne verra jamais plus cela. Il l'a fait à une époque où il dominait deux des plus grands, Roger Federer et Rafa Nadal, et il a très bien géré la génération suivante de joueurs, tout en même temps.»