«Le pliant, c’est fini» : Samsung Display dévoile un écran de PC qui s’étire

L’écran du prototype passe d’une version compacte à une version plus large de 17 pouces.

Comme on peut le voir dans une vidéo (à partir de 10 minutes 30), il suffit de tirer sur un côté du dispositif, qui prend la forme d’une tablette PC, pour que son écran coulissant de 13 pouces se transforme en une dalle de 17 pouces de diagonale et ainsi offrir une surface de travail plus grande à l’utilisateur. À noter que, contrairement aux smartphones présentés par d’autres entreprises, Samsung Display ne parle pas d’écran enroulable («rollable», en anglais), mais coulissant («slidable»).