Pays-Bas : Samsung écope d’une amende de plus de 42 millions de francs

L’Autorité néerlandaise des consommateurs et des marchés estiment que Samsung a influencé pendant cinq ans les prix en ligne des téléviseurs. Le géant sud-coréen va faire appel.

L’Autorité néerlandaise des consommateurs et des marchés (ACM) a infligé une amende de plus de 39 millions d’euros (plus de 42 millions de francs) au groupe sud-coréen Samsung pour avoir influencé les prix en ligne de ses téléviseurs. «De janvier 2013 à décembre 2018, Samsung a exercé une influence indue sur les prix en ligne de téléviseurs vendus par sept détaillants», a indiqué mercredi, l’ACM dans un communiqué.