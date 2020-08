Téléphonie mobile

Samsung lance de nouveaux modèles de smartphones

Devancé par Huawei au niveau des ventes, le constructeur coréen a dévoilé mercredi le Galaxy Z Fold2 ainsi que des nouvelles versions de ses téléphones ultra-larges.

Samsung a présenté mercredi un nouveau smartphone pliant et une série d'autres appareils qui l'aideront peut-être à relancer ses ventes, alors qu'il vient de perdre la place de leader du marché au profit de Huawei au deuxième trimestre.

«Défis extraordinaires»

Le géant sud-coréen étend aussi ses gammes avec deux nouvelles versions de ses téléphones ultra-larges, les Galaxy Note20 et Galaxy Note20 Ultra, des tablettes (Tab S7 et S7+), une montre connectée (la Galaxy Watch3) et des écouteurs ergonomiques (Galaxy Buds Live).