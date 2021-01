Téléphonie : Samsung lance un nouveau smartphone 5G, le Galaxy S21

Le géant sud-coréen annonce casser les prix et propose une nouvelle gamme d’appareils 5G, dès fin janvier, aux États-Unis.

Le nouveau produit de Samsung, le Galaxy S21. AFP

Le géant coréen de la téléphonie mobile Samsung a dévoilé jeudi sa nouvelle gamme de smartphones haut de gamme 5G, les Galaxy S21, proposant des prix de vente inférieurs de plusieurs centaines de dollars par rapport aux années précédentes.

Le modèle de base de cette nouvelle génération de téléphone portable, le S21, sera commercialisé dès le 29 janvier à partir de 800 dollars (quelque 711 francs), soit 200 dollars de moins que le modèle de base du S20 à son lancement l’an dernier.

Le S21+, muni d’un écran plus large, sera disponible à partir de 1000 dollars et le S21 Ultra, aux capacités technologiques les plus avancées, sera vendu à partir de 1200 dollars.

«Au tout premier plan»

«Nous vivons dans un monde où les mobiles sont au tout premier plan», a déclaré dans un communiqué TM Roh, directeur de la division des communications mobiles de Samsung. «Avec tant d’entre nous qui travaillent à distance et passent plus de temps à domicile, nous voulons offrir une expérience qui réponde aux fortes exigences multimédia de nos routines en évolution constante», a poursuivi TM Roh.

Le groupe sud-coréen a mis en avant les caractéristiques techniques photo et vidéo de ces nouveaux smartphones comme principal argument de vente.

Les S21 ont un bloc d’objectifs mieux intégré dans le téléphone, des zooms optiques et numériques dernier cri et un mode nuit censé défier toute concurrence. Le modèle Ultra est ainsi doté d’un zoom x100.

Eventail de possibilités

Samsung a mis l’accent sur l’éventail de possibilités qui doit s’offrir aux amateurs de vidéos. Ils pourront par exemple filmer à la fois avec les capteurs à l’arrière et à l’avant de l’appareil, pour afficher en simultané ce qui se passe sous leurs yeux et leur propre tête s’ils veulent commenter l’action en direct. Les trois nouveaux modèles, disponibles en précommande dès jeudi, sont chacun déclinés en plusieurs couleurs.

Le géant des technologies et de l’électroménager est le premier vendeur de téléphones portables au monde. Au troisième trimestre 2020, il a écoulé plus de 80 millions d’appareils, loin devant les chinois Huawei et Xiaomi (51 et 47 millions) et presque le double de l’américain Apple (43 millions), selon le bureau d’études Canalys.

Période difficile

Le secteur a traversé une période difficile à cause de la pandémie au premier semestre l’année dernière, avant de rebondir. En proposant des prix plus bas que les années précédentes pour ses smartphones haut-de-gamme, Samsung envoie un message clair au fabricant d’iPhone, qui domine le marché américain.

Le groupe de Cupertino (Californie) a lancé en octobre ses premiers modèles compatibles avec la technologie 5G avec des prix de base allant de 699 à 1099 dollars.

En concurrence directe avec les AirPods Pro d’Apple, Samsung a aussi présenté jeudi ses écouteurs sans fil Galaxy Buds Pro dotés d’une fonction de réduction active de bruit et résistants à la pluie et à la transpiration. Ils sont commercialisés pour 200 dollars et sont livrés pour l’achat d’un Galaxy S21 Ultra.