États-Unis : Samsung remporte un contrat de 6,6 milliards dans la 5G

Le géant sud-coréen a signé un contrat record avec l’opérateur américain Verizon pour déployer son réseau 5G aux États-Unis.

Navire amiral

Démultiplier la vidéo

La première génération de téléphonie mobile permettait de passer des appels, la 2G d’y ajouter du texte, la 3G de commencer à envoyer des images et la 4G de développer l’internet mobile et les usages vidéo.

La 5G doit tout accélérer, démultiplier la vidéo (y compris les jeux vidéo) et servir à connecter tout ce qui ne l’est actuellement pas: les usines, les transports, les véhicules autonomes, la santé connectée, etc.

Voilà plus d’un an que les États-Unis ont décidé que les équipementiers Huawei et ZTE représentaient «une menace pour la sécurité nationale et l’intégrité des services de communication».