Concurrence : Samsung va «trop loin» en se moquant de Steve Jobs

Des fans d’Apple mais aussi des clients de Samsung, ont critiqué une pique contre le cofondateur de la firme américaine décédé il y a 10 ans.

«Les utilisateurs de Samsung sont tous uniques et ils aiment que leurs téléphones le soient aussi. Aucun porteur de col roulé ne devrait dicter l’apparence de votre téléphone.» Voilà ce qu’il est possible de lire dans la description en ligne de l’application web iTaste de Samsung (elle donne un avant-goût de la surcouche Android One UI du fabricant sur les iPhone. Même s’il ne le nomme pas directement, Samsung fait ici clairement référence à Steve Jobs, qui avait pour habitude de porter un col roulé.