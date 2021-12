Football : Samuel Eto’o élu président de la Fédération camerounaise

Longtemps superstar du football africain, Samuel Eto’o va entamer une nouvelle vie: l’ancien buteur des Lions indomptables a été élu samedi président de la Fédération camerounaise de football.

«Je me rappellerai ce jour avec fierté», a réagi Samuel Eto’o sur son compte Twitter, suivi par plus de 1,5 million d’abonnés. «Je suis honoré d’être élu à la tête de la fédération camerounaise de football». L’ancien joueur du FC Barcelone et de l’Inter Milan, âgé de 40 ans, a battu le président sortant, Seidou Mbombo Njoya, qui avait été élu en 2018, mais dont l’élection, contestée par plusieurs acteurs de football camerounais, avait été annulée à la mi-janvier par le Tribunal arbitral du sport.