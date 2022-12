Qatar 2022 : Samuel Eto’o frappe violemment un cameraman

L’incident s’est produit à l’issue du huitième de finale entre le Brésil et la Corée du Sud. Sur les images, on peut constater que l’actuel président de la Fédération camerounaise de football accepte, avec le sourire, de poser avec des supporters pour des photos, avant de totalement sortir de ses gonds et de s’en prendre à un cameraman avec véhémence.