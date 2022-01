Football – Samuel Eto’o: «Les Africains ont beaucoup de talent, les Européens un peu moins»

L’ancien attaquant a porté les couleurs du Barça, de l’Inter Milan ou encore de Chelsea. Pour lui, les footballeurs africains n’ont besoin que d’un élément-clé pour s’établir au sommet de la hiérarchie mondiale. « Les Africains ont beaucoup de talent, les Européens un peu moins. Mais les Européens ont compris quelque chose: la formation. La formation est la magie de tout succès » , assène-t-il. Il voit les jeunes Africains dominer physiquement, jusqu’à ce que la formation permette aux espoirs du vieux continent de remonter. « En Afrique, nous ne savons pas comment nous former […] . Ce que vous éduquerez portera ses fruits dans 10 ans. Nous n’avons pas la patience. » Pour le formuler autrement: il estime que les joueurs du Nigéria, du Sénégal, du Cameroun ou encore de la Côte d’Ivoire sont plus forts que leurs adversaires. Ils sont cependant vite rattrapés par la structure académique dont bénéficient les Européens. C’est précisément ce que Samuel Eto’o veut changer à l’avenir. Il espère insuffler un nouvel élan, de manière à pouvoir gagner une Coupe du monde de football à l’avenir. « C’est l’une des choses les plus faciles à faire, il s’agit juste de quelques matches de football » , lâche-t-il à « The Athletic » .