Football – Samuel Eto’o vise la présidence de la fédé camerounaise

Le prochain président de la Fédération camerounaise de football sera nommé le 11 décembre prochain. En coulisses, les différents protagonistes s’activent. Et c’est la candidature officielle de Samuel Eto’o (40 ans) qui fait le plus parler. L’ancien capitaine des Lions indomptables (56 buts en 118 sélections), qui bénéficie d’un important soutien populaire et médiatique dans son pays, commence à faire peur.

Un carnet d’adresses fourni

Toujours resté très proche du football camerounais, le double champion d’Afrique (2000 et 2002) prépare cette candidature depuis plus d’un an. Il souhaite mettre en avant des thèmes comme la valorisation des championnats professionnels, le football féminin et les compétitions de jeunes. Somme toute, rien de très original.