Football: Samuel Eto’o visé par de graves accusations de corruption

L’ex-star de la sélection exhorte par ailleurs son vis-à-vis à se calmer. Ce dernier, peu de temps avant cet appel, s’était distingué lors d’un match de son équipe en faisant irruption sur le terrain et en confisquant le ballon, remonté contre l’arbitre de la rencontre. «Ne m’arrête pas un match. Tu restes tranquille, tu portes les réserves, on te donne les trois points et on suspend l’arbitre», lui lâche Eto’o, avant de l’inviter à se rencontrer en catimini à Yaoundé pour «gérer tout ça».