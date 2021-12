Football – Samuel Umtiti s’en prend à des fans du Barça

Samuel Umtiti vit des moments difficiles au FC Barcelone. Fragilisé depuis trois ans par des blessures à répétition, notamment au genou gauche, le défenseur français de 28 ans a disparu des radars. Cette saison, il n’a pas disputé une seule minute en match officiel. Sa dernière apparition avec l’équipe première remonte au 22 mai, face à Eibar. Soit plus de six mois. En parallèle, les dirigeants catalans lui cherchent désespérément une porte de sortie.

Comme si cette situation ne suffisait pas à son malheur, il a également été importuné par des supporters ce mercredi. Alors qu’il sortait de l’entraînement, Umtiti s’est retrouvé bloqué en pleine route au volant de sa voiture, à cause d’une poignée de jeunes excités. L’un d’eux s’est appuyé sur le capot de la berline avant de s’asseoir dessus en bondissant. Irrité, le champion du monde force le passage et s’arrête quelques mètres plus loin pour s’expliquer avec l ’ individu en question.