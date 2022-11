Bâle-Campagne : Samy, le labrador volé à Bâle, retrouvé mort dans le Rhin

Triste certitude. Un chien mort a été découvert dimanche près de Breisach am Rhein (All), flottant dans le Rhin. Il s’est avéré qu’il s’agissait du labrador Samy, qui avait été volé à Laufon (BL) le 29 octobre dernier. «C’est terrible, brutal et horriblement triste», a déclaré la propriétaire sous le choc. Lundi, elle a été informée par les autorités allemandes que son chien avait été retrouvé dans le Rhin la veille. «D’une certaine manière, on ne veut pas l’admettre», poursuit la propriétaire du chien. Samy a été découvert par un homme, indique l’officier de la police fluviale de Vogelgrun (All) chargé de l’enquête. Une trentaine de kilomètres séparent le lieu de la découverte de l’endroit où le labrador a probablement été volé. La police allemande suppose que l’animal a été noyé.