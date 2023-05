Etats-Unis: San Francisco nomme son premier «lauréat drag»

Getty Images via AFP

Nommé jeudi par la maire London Breed, le propriétaire de boîte de nuit et artiste de spectacle de drag-queen D’Arcy Drollinger recevra une bourse de 55’000 dollars (49’400 francs) pour un mandat de 18 mois qui comprendra notamment un rôle de porte-parole pour la communauté LGBT+ de cette ville de la côte ouest américaine, réputée pour sa riche histoire en la matière.

«Pendant que la culture drag est attaquée dans d’autres parties du pays, à San Francisco nous accueillons et élevons les formidables artistes drag qui – à travers leur art et leur militantisme – ont contribué à l’histoire de notre ville autour des questions des droits civiques et de l’équité», a déclaré London Breed.