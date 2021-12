Football – San Siro échappera-t-il à la démolition?

L’AC Milan et l’Inter Milan, qui jouent actuellement les premiers rôles de Serie A, ont annoncé qu’ils prévoyaient de bâtir et de continuer à partager un nouveau stade ultramoderne appelé «La cathédrale». Cette construction de 65 000 places, aura comme modèle le Dôme de Milan et la Galerie Victor Emanuel II. Elle devrait être achevée en 2027.