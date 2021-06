Yémen : Sanaa: première exécution publique par les Houthis depuis trois ans

Trois hommes accusés de crimes contre des enfants ont été mis à mort mercredi sur une place de la capitale yéménite tenue par les rebelles.

Il s’agit de la première exécution publique dans la capitale yéménite depuis août 2018, lorsque les rebelles avaient abattu trois hommes et suspendu leurs corps à une grue pour avoir violé et tué un enfant.

Proches de l’Iran, les Houthis ont instauré un régime très répressif à Sanaa et dans les autres zones du nord du pays dont ils se sont en grande partie emparés à la faveur d’une guerre de plus de six ans contre les forces du pouvoir, appuyé lui par l’Arabie saoudite.