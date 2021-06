Économie : Sanaro SA pourrait fermer son site à Vouvry en mars 2022

Une décision sur la fermeture de l’entreprise de compléments alimentaires et d’édulcorants sera prise fin juin, 80 emplois sont menacés.

Huitante personnes sont menacées par la possible fermeture de l’entreprise Sanaro qui fabrique notamment les édulcorants Assugrin.

Dos au mur, l’entreprise Sanaro, spécialisée dans la production de compléments alimentaires et d’édulcorants, envisage de fermer son site de Vouvry (VS): 80 emplois sont menacés. Une décision définitive sera prise fin juin à l’issue de la période de consultation.

Sanaro SA a perdu son plus gros client externe, entraînant une baisse massive de 40% des volumes, indique la porte-parole de l’entreprise mardi soir à Keystone-ATS. «Après avoir analysé tous les scénarios, la fermeture semble la seule option possible, mais le conseil d’administration et les actionnaires espèrent trouver d’autres solutions. D’où l’ouverture ce mardi de cette procédure de consultation.»