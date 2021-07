VOUVRY (VS) - Sanaro va fermer son site. Quatre-vingts emplois à la trappe

C’est la fin des espoirs. Le couperet est tombé. L’entreprise de ­compléments alimentaires et d’édulcorants Sanaro à Vouvry (VS) va bien fermer ses portes, par étapes, dès mars 2022. L’ensemble de ses quatre-vingts collaborateurs se retrouvera sur le carreau. «Un plan social est en cours de finalisation», précise la direction dans un communiqué.

« A grand regret et après un examen approfondi de toutes les options suggérées, la direction, le conseil d’administration et son actionnaire (ndlr: Hermes Sweeteners Group) ont dû constater qu’aucune des propositions émises ne pouvait être mise en œuvre de manière réaliste », précisent les parties. La décision finale confirmant le projet de fermeture a été annoncée aux collaborateurs, ce jeudi.

Production de l’Assugrin externalisée

Pour jus­tifier sa décision, Sanaro invoque depuis plus d’un mois, la perte de l’un de ses principaux clients, le géant néerlandais du café et du thé Jacobs Douwe Egberts. On parle en l’occurrence d’une baisse de 40% du volume de production et de 30% du chiffre d’affaires. L’entreprise batave a fait le choix de travailler avec une autre société européenne offrant des coûts plus modiques.