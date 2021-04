Victoire en justice pour un prof d’un collège genevois. Cet enseignant avait été sanctionné pour avoir dormi avec deux élèves majeures dans sa chambre, après une soirée arrosée en discothèque lors d’un voyage d’études à Barcelone en avril 2019. La Cour de justice a rendu un arrêt demandant la réintégration de l’enseignant, qui avait été révoqué et privé de salaire, indique « Le Courrier » .

Si la faute est lourde, la sanction est « excessive » , estime la Chambre administrative du tribunal, qui a tenu compte des antécédents irréprochables du prof. L’avocat de ce dernier, Me Romain Jordan, se félicite dans le quotidien d’une décision qui « consacre une juste et nécessaire application du principe de proportionnalité ». Le Département de l’instruction publique dit avoir pris connaissance de la décision de justice « avec étonnement » et décidera prochainement s’il fait recours auprès du Tribunal fédéral.