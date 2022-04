football amateur (Ge) : Sanction pénale pour un crachat au visage de l’arbitre

Un joueur genevois a été condamné à des jours-amende avec sursis pour s’en être pris à un directeur du jeu en 2020.

Un jeune joueur genevois a été condamné par la justice pénale pour avoir, au printemps 2020, craché au visage d’un arbitre et l’avoir insulté. Ainsi que le rapporte la « Tribune de Genève », il a écopé de 20 jours-amende avec sursis, de 100 francs d’amende et il devra s’acquitter des frais de procédure, qui s’élèvent à 510 francs.

L’avocat de l’homme en noir, Me Nicolas Hervieu-Causse, espère que l’ajout de sanctions pénales aux punitions sportives (le joueur avait été suspendu six mois) s’avérera dissuasif: il rappelle que dans le cas présent, la condamnation du footballeur restera inscrite dix ans dans son casier judiciaire.

Après les débordements de dimanche, une plainte

Me Hervieu-Causse offre bénévolement, depuis 2020, ses services aux directeurs de jeu agressés. Il a ainsi indiqué au quotidien genevois et à «Léman Bleu» que l’arbitre qui avait été pris à partie par deux joueurs du FC Compesières lors d’un match de 3e ligue, dimanche passé, avait déposé une plainte pénale, jeudi soir. Les intéressés ont d’ores et déjà été exclus par leur club et suspendus trois mois à titre conservatoire par l’association cantonale genevoise de football.