Formule 1 - Sanctionné, Max Verstappen partira en fond de grille

Deux courses par manche en F2 et F3

La Formule 2 et la Formule 3 reviendront à deux courses par manche en 2022, après une saison à trois courses par week-end en 2021, ont annoncé les organisateurs vendredi. À partir de l’année prochaine, chaque manche des deux championnats comprendra une séance d’essais libres et une séance de qualification le vendredi, puis une course le samedi et une autre le dimanche.