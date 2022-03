Conseil fédéral  – Sanctionner la Russie, aider les Ukrainiens: la Suisse suit sa ligne

Moins de sanctions et moins d’accueil de réfugiés

L’UDC est le seul parti qui critique l’action du Conseil fédéral. Le parti estime que la Suisse doit s’en tenir à une plus stricte neutralité quant aux sanctions à l’égard de la Russie. De plus, il demande à ce que la Suisse opte pour une aide aux réfugiés dans les pays limitrophes de l’Ukraine, là où la majorité se trouve, plutôt que de s’associer à une répartition européenne. «La priorité doit être donnée à l’aide sur place et non à la réparation, du Portugal à la Suède, des personnes déplacées», dit l’UDC. Si des réfugiés ukrainiens devaient poser leurs valises en Suisse, l’UDC voudrait qu’ils soient hébergés de manière centralisée dans des centres fédéraux plutôt que répartis dans les cantons et chez des particuliers.