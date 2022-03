Iran – Etats-Unis – Sanctions contre les Gardiens de la Révolution maintenues

Iran – États-Unis : Sanctions contre les Gardiens de la Révolution maintenues

Selon l’émissaire américain pour l’Iran, Washington ne changera pas de position sur l’armée idéologique de la République islamique, même en cas d’accord sur le nucléaire.

Les États-Unis maintiendront les sanctions contre les Gardiens de la Révolution iraniens, l’armée idéologique de la République islamique, même en cas d’ accord sur le nucléaire , a déclaré dimanche l’émissaire américain pour l’Iran, Robert Malley, lors du Forum de Doha au Qatar. Ils «resteront sanctionnés en vertu de loi américaine et notre perception (à leur égard) sera toujours la même», a déclaré le diplomate, alors que Téhéran exige des États-Unis qu’ils retirent les Gardiens de la Révolution de leur liste des organisations terroristes.

Samedi, l’Iran a confirmé que ce retrait figurait parmi les points encore en discussion dans les négociations pour relancer l’accord sur le nucléaire iranien. À Doha, où sont réunis des dirigeants politiques et du monde de l’économie, Robert Malley a prévenu qu’un accord n’était ni «inévitable» ni «tout proche». «Nous sommes assez proches», a-t-il déclaré à propos des négociations, mais «nous sommes assez proches maintenant depuis un certain temps. Et je pense que cela vous dit tout ce que vous devez savoir sur la difficulté des questions» abordées.