Guerre en Ukraine : Sanctions: le PS porte plainte contre le Conseil fédéral et l’UDC vise Cassis

Le PS porte plainte contre le département de l’Economie, accusé de laxisme. À l’inverse, l’UDC s’en prend à Ignazio Cassis, accusé, lui, d’avoir détruit la neutralité.

Guy Parmelin et Ignazio Cassis sont sur la sellette dans le dossier ukrainien.

Les critiques à l’encontre du Conseil fédéral fusent de tous bords après les sanctions européennes contre Moscou reprises par la Suisse . En effet, le Parti socialiste a remis mardi une lettre au gouvernement pour l’informer d’une plainte contre le département de l’Economie de Guy Parmelin, révèlent mercredi, la Tribune de Genève et 24 Heures.

C’est plus précisément le secrétariat d’État à l’Economie (SECO) qui est visé. Les deux coprésidents du PS, Matter Meyer (ZH) et Cédric Wermuth (AG), l’accusent en gros de laxisme et d’avoir failli dans sa traque aux biens russes sanctionnés après l’invasion de l’Ukraine. Selon le PS, seuls quatre biens immobiliers ont été saisis jusqu’ici, ce qui est «totalement irréaliste, compte tenu du nombre d’oligarques qui ont leurs habitudes dans notre pays», a indiqué Cédric Wermuth.