États-Unis : Sanctions levées contre d’anciens responsables iraniens

Le porte-parole de la diplomatie américaine a assuré qu’il n’y avait «absolument aucun lien» avec les négociations de Vienne sur le nucléaire.

«Absolument aucun lien»

Onze autres personnes, entreprises et navires sont visés par ces sanctions, selon un communiqué distinct du département d’État américain, qui appelle les Houthis à «accepter un cessez-le-feu» et appelle «toutes les parties à reprendre les discussions politiques».

Le Yémen est en proie à une guerre entre les rebelles Houthis, soutenus par l’Iran, et une coalition de pays arabes menée par l’Arabie saoudite. Ce conflit dure depuis plus de six ans et a tué des dizaines de milliers de personnes, dont de nombreux civils, selon les ONG.